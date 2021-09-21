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21сентября
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сегодня, 12:49 2

Василий Орлов сообщил о начале возведения газопровода в Свободном

Первые два этапа планируют завершить к августу 2022 года

Василий Орлов сообщил о начале возведения газопровода в Свободном
Фото: amurobl.ru

Подрядная организация уже начала работы.

В настоящее время рабочие «тянут» трубу по Михайло-Чесноковской улице на участке от объездной трассы до улицы Почтамтской. Ветка газопровода пойдет по улице Почтамтская до железнодорожного переезда, где рабочим предстоит сделать прокол под путями. Разветвления пойдут на улицу Луговую до городской больницы и в сторону бывшего маслозавода до котельной. Чуть позже начнется возведение ветки газопровода по улице Кручинина – от РК-1 до территории ООО «Теплоинвест».

— Возведение газопровода в Свободном началось. Первые два этапа работ планируется завершить к августу 2022 года. Общая длина газопроводов по проекту превышает 20 километров. Кроме этого, параллельно уже идет подготовка к строительству первой модульной газовой котельной, которая должна появиться на территории офиса ООО «Теплоинвест» взамен старой. Подрядчик уже приступил к демонтажу мазутных резервуаров, – рассказал губернатор Василий Орлов.

Газификации в Свободном подлежат улицы Кручинина, Шатковского, Почтамтская, 50-летия Октября, Луговая, Верхняя, Кооперативная, Нижняя, Михайло-Чесноковская и Бузулинское шоссе. Проект подразумевает ряд подводов к котельным.

Длина газопроводов первого этапа строительства составляет 11 546 метров. На втором этапе рабочим предстоит проложить 612 метров газопровода, на третьем – 4 181 метр. Длина газопроводов четвертого этапа строительства – 1 962 метра, пятый этап подразумевает прокладку еще 1 910 метров.

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#губернатор #Свободный

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Комментарии
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  • Медвепут

    Медвепут
    4 часа назад

    Область живет!!!

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    2 часа назад

    Как обычно, сейчас цены на всё ещё поднимутся. Ждём!!!

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