Лолита Милявская завещала, чтобы её кремировали после смерти

В программе «Женщины сверху» с Анной Монгайт Лолита рассказала, что уже составила распоряжение для родственников, как проводить её в последний путь.

По словам певицы, она завещала похоронить себя в урне, ведь гробы и земля на кладбище сейчас стоят очень дорого. Милявская также отмечает, что не хочет, чтобы родственники ездили на кладбище и поминали её. Вместо этого она советует им сходить в клуб и «оторваться».

Лолита призналась, что во всём любит комфорт, поэтому решила заняться здоровьем и похудеть. Для этого певица обращалась к врачам. Она подчеркнула, что ей есть для кого жить.

У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая сейчас живет в Киеве вместе со своей бабушкой. Артистка рассказала, что девушка должна была ехать на учёбу в Польшу и даже за полгода выучила язык. Но поездка отменилась. Лолита предлагала матери вместе с внучкой переехать в Москву, но женщина отказалась, так как её муж не может оставить работу.