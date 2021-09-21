Власти Китая ограничили время провождения в TikTok до 40 минут в день

Корпорация ByteDance ввела новые условия для пользователей приложения Douiyn – китайской версии TikTok c цензурой, пишут китайские СМИ.

Новые правила для китайских пользователей такие: дети младше 14 лет не смогут проводить больше 40 минут в Douyin; пользоваться приложением разрешают с 6 утра до 22 часов вечера.

Родителям рекомендуют помочь пройти верификацию детям для подтверждения их возраста.

Китайские власти не в первый раз пытаются контролировать интернет-активность юных пользователей. В конце августа был издан указ, запрещающий несовершеннолетним проводить за онлайн-играми больше одного часа в день. Этот час доступен только в определенное время: пятницу, выходные и государственные праздники строго с 20:00 до 21:00.

Справка АИ

ByteDance Ltd. – китайская частная холдинговая корпорация, владеющая популярными сервисами TikTok и Xigua, новостными агрегаторами Toutiao и BaBe и социальной сетью Helo. Компанию основал предприниматель Чжан Имин в 2012 году. Она входит в «большую пятерку» китайских интернет-компаний вместе с Alibaba Group, Tencent, Baidu и NetEase.