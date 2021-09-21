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21сентября
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сегодня, 12:35 5

Власти Китая ограничили время провождения в TikTok до 40 минут в день

Запрет распространяется на детей до 14 лет

Власти Китая ограничили время провождения в TikTok до 40 минут в день
Фото: pixabay.com

Корпорация ByteDance ввела новые условия для пользователей приложения Douiyn – китайской версии TikTok c цензурой, пишут китайские СМИ.

Новые правила для китайских пользователей такие: дети младше 14 лет не смогут проводить больше 40 минут в Douyin; пользоваться приложением разрешают с 6 утра до 22 часов вечера.

Родителям рекомендуют помочь пройти верификацию детям для подтверждения их возраста.

Китайские власти не в первый раз пытаются контролировать интернет-активность юных пользователей. В конце августа был издан указ, запрещающий несовершеннолетним проводить за онлайн-играми больше одного часа в день. Этот час доступен только в определенное время: пятницу, выходные и государственные праздники строго с 20:00 до 21:00.

Справка АИ

ByteDance Ltd. – китайская частная холдинговая корпорация, владеющая популярными сервисами TikTok и Xigua, новостными агрегаторами Toutiao и BaBe и социальной сетью Helo. Компанию основал предприниматель Чжан Имин в 2012 году. Она входит в «большую пятерку» китайских интернет-компаний вместе с Alibaba Group, Tencent, Baidu и NetEase.

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#интернет #Китай

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Комментарии
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  • Loran_V

    Loran_V
    5 часов назад

    Китайцы молодцы!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Если бы такое сделали у нас, комментаторы бы взвыли "демократию ущемляют"! )))

  • retrogr

    retrogr
    5 часов назад

    тут тоже ввести квоту. 2 коммнтария в сутки с перерывом 8ч))

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Вообще закрыть коменты, как форум.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Paster 29 минут назад

    Вообще закрыть коменты, как форум.

    Тоже за это. Много тут больных и просто придурков обитает

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