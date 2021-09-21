К 1 ноября в Тынде откроют новый хирургический корпус

Губернатор Амурской области Василий Орлов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании с Советом Федерации по мониторингу капитального ремонта в хирургическом корпусе больницы в Тынде, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Нам были оперативно выделены средства. Приобретено практически все оборудование, которое находится в больнице. Также уже куплена мебель. Мы контролируем ход работ в хирургическом корпусе, на прошлой неделе посетили Тынду и оценили обстановку, – рассказал глава региона.

Также Василий Орлов добавил, что три первых этажа откроют уже к первому октября. 4-6 этажи на сегодняшний день находятся в высокой степени готовности. На седьмом этаже, где будет расположена реанимация, работы закончатся к 1 ноября. Тогда же больница начнёт функционировать полностью.

Высокую степень готовности подтвердил и главврач Тындинской больницы Андрей Козлов, отметив, что почти вся необходимая мебель уже собрана.

Инна Святенко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, выразила уверенность, что работы на объекте будут выполнены в срок к 1 ноября и после этого новый корпус начнёт принимать пациентов.