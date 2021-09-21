Амурчанка, убившая мать шваброй, просила смягчить приговор
Женщина подала апелляцию в суд
За убийство собственной матери шваброй жительница Благовещенска получила 10 лет в колонии общего режима. Наказание показалось ей несправедливым, и она подала апелляцию в суд. Осужденная просила, чтобы статью «Убийство» переквалифицировали ей в «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Амурский областной суд.
Ночью с 10 на 11 сентября 2019 года между женщинами произошёл конфликт. По информации суда, дочь давно была в плохих отношениях с матерью, и на этой почве у неё возникло желание убить её. Осужденная избила свою жертву деревянной шваброй, а затем сдавила шею рукоятью, в результате чего и наступила смерть.
Суд апелляцию рассмотрел, но приговор оставил без изменений.
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