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21сентября
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сегодня, 11:50 1

Следственный комитет уточнил число погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете

Продолжается расследование уголовного дела, на месте работают следователи Главного управления криминалистики СК России

Следственный комитет уточнил число погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете
Фото: телеграм-канал РБК

20 сентября один из студентов, находясь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра. В результате преступления погибли шесть человек, ещё двадцать восемь обратились за медицинской помощью.

Как сообщает mvdmedia.ru, первым на место прибыл наряд ДПС, находившийся неподалёку. Преступника обезвредил младший лейтенант полиции Константин Калинин. Молодой человек доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранениями, он экстренно прооперирован, находится на искусственной вентиляции лёгких.

Некоторые СМИ поспешили распространить новость о смерти главного подозреваемого на операционном столе, однако эта информация была впоследствии опровергнута Следственным комитетом.

Личность подозреваемого установлена. Сейчас следствие собирает материалы, способные объяснить мотивы, которыми руководствовался преступник. Известно, что ружье, из которого были убиты шесть человек, было приобретено на законных основаниях в мае этого года.

Власти Пермского края распространили список погибших во время происшествия. Среди них женщина шестидесяти шести лет, девятнадцатилетний молодой человек и четыре девушки от 18 до 26 лет.

Власти края планируют оказать пострадавшим материальную помощь. Семьям всех погибших будет направлено по одному миллиону рублей, а раненым в результате стрельбы – по пятьсот тысяч рублей. Сто тысяч получит каждый, получивший травмы. Средства планируется взять из резервного фонда правительства Пермского края, сообщает региональное правительство.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Огонь16

    Огонь16
    2 часа назад

    Причём тут Правительственные деньги (выплаты погибшим и пострадавшим) и данный случай? ЧП произошло по вине представителей власти? Пусть пострадавшие через суд получают компенсации от семьи преступника или его самого. Как то не справедливо получается если пострелял кого-то придурок получите миллион, а если кто-то погиб в аварии то пусть платит виновник аварии гроши.

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