Ида Галич призналась, что после развода сидит на таблетках

В своём блоге Галич ответила на вопрос подписчиков, как пережить разрыв отношений. Она считает, что «главное — разрешить себе прожить эту боль». По словам Иды, себе она этого не разрешала, а старалась быть сильной.

Телеведущая предполагает, что из-за этого сейчас находится не в лучшем состоянии. Она призналась, что у неё есть проблемы с нервами и со сном, поэтому она вынуждена принимать таблетки. Также Галич начала заниматься йогой и планирует пройти курс психотерапии.

Развод с Аланом Басиевым сильно отразился на психологическом состоянии Иды. Она рассказала, что из-за появившихся комплексов даже планировала увеличить грудь, но позже отказалась от этой идеи.

Как пишет «СтарХит», после расставания с мужем Галич с головой ушла в работу. Недавно она запустила бизнес по продаже суши. Также Ида ведёт несколько шоу на YouTube, которые собирают миллионы просмотров.

Телеведущая постаралась сохранить хорошие отношения с Аланом ради сына. Она намерена сделать всё, чтобы малыш чувствовал себя счастливым.