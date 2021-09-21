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21сентября
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сегодня, 11:28 0

Ида Галич призналась, что после развода сидит на таблетках

Телеведущая Ида Галич тяжело переживает разрыв с Аланом Басиевым

Ида Галич призналась, что после развода сидит на таблетках
Фото: woman.ru

Ида Галич и Алан Басиев были женаты около трёх лет и казались идеальной парой. Однако всего через несколько месяцев после рождения сына Леона супруги расстались. На своей странице в Instagram Ида призналась, что развод дался ей нелегко, сообщает Peopletalk.

В своём блоге Галич ответила на вопрос подписчиков, как пережить разрыв отношений. Она считает, что «главное — разрешить себе прожить эту боль». По словам Иды, себе она этого не разрешала, а старалась быть сильной.

Телеведущая предполагает, что из-за этого сейчас находится не в лучшем состоянии. Она призналась, что у неё есть проблемы с нервами и со сном, поэтому она вынуждена принимать таблетки. Также Галич начала заниматься йогой и планирует пройти курс психотерапии.

Развод с Аланом Басиевым сильно отразился на психологическом состоянии Иды. Она рассказала, что из-за появившихся комплексов даже планировала увеличить грудь, но позже отказалась от этой идеи.

Как пишет «СтарХит», после расставания с мужем Галич с головой ушла в работу. Недавно она запустила бизнес по продаже суши. Также Ида ведёт несколько шоу на YouTube, которые собирают миллионы просмотров.

Телеведущая постаралась сохранить хорошие отношения с Аланом ради сына. Она намерена сделать всё, чтобы малыш чувствовал себя счастливым.

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#интернет #соцсети #шоу-бизнес

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