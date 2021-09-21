В Амурской области восстановлено транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами

На заседании КЧС области под руководством губернатора Василия Орлова доложили об обеспечении овощами граждан, утративших урожай в результате паводка, и восстановлении проезда к сёлам.

Александр Зеленин, министр транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщил, что, в частности, возобновлено транспортное сообщение на автодороге Ровное – Усть-Ивановка – Петропавловка. С 21 сентября в этом направлении снова осуществляются пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Продолжает свою работу комиссия по оценке ущерба, нанесённого паводком дорожной сети.

Завершается работа по обеспечению овощной продукцией граждан, утративших урожай в результате паводка. Из 19 муниципалитетов в 18 полностью завезли овощи. В Завитинском районе планируют организовать эту работу во вторник, 21 сентября.