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21сентября
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сегодня, 11:34 2

В Амурской области восстановлено транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами

С 21 сентября по автодороге Ровное – Усть-Ивановка – Петропавловка начались пассажирские перевозки

В Амурской области восстановлено транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами
Фото: pixabay.com

На заседании КЧС области под руководством губернатора Василия Орлова доложили об обеспечении овощами граждан, утративших урожай в результате паводка, и восстановлении проезда к сёлам.

Александр Зеленин, министр транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщил, что, в частности, возобновлено транспортное сообщение на автодороге Ровное – Усть-Ивановка – Петропавловка. С 21 сентября в этом направлении снова осуществляются пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Продолжает свою работу комиссия по оценке ущерба, нанесённого паводком дорожной сети.

Завершается работа по обеспечению овощной продукцией граждан, утративших урожай в результате паводка. Из 19 муниципалитетов в 18 полностью завезли овощи. В Завитинском районе планируют организовать эту работу во вторник, 21 сентября.

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#дороги #сельское хозяйство #транспорт

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Комментарии
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  • 89146186960

    89146186960
    7 часов назад

    До Бибиково дороги нет, нет автобусов. Жители 4 сел не могут ни доехать до областной больницы, ни в город. Прокуратура должна была приехать на прошлой неделе консультировать жителей Сергеевки после паводка, отказались ехать, так как нет дороги!

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Нет дороги от Благовещенска до Ромны..Вернее есть только для камазов.

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