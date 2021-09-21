В благовещенском храме прошла заупокойная служба по погибшим в Перми
Служба прошла в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Накануне всю Россию шокировала новость о стрельбе в Пермском государственном университете, о погибших и раненых в результате теракта.
В Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в понедельник, 20 сентября, была отслужена заупокойная лития по жертвам теракта в Перми.
На службе также помолились о выздоровлении раненых и травмированных.
Службу провёл настоятель храма Евгений Семерня.
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