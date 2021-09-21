В благовещенском храме прошла заупокойная служба по погибшим в Перми

В Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в понедельник, 20 сентября, была отслужена заупокойная лития по жертвам теракта в Перми.

На службе также помолились о выздоровлении раненых и травмированных.

Службу провёл настоятель храма Евгений Семерня.