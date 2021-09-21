Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:20 4

В благовещенском храме прошла заупокойная служба по погибшим в Перми

Служба прошла в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

В благовещенском храме прошла заупокойная служба по погибшим в Перми
Фото: скриншот фотографии

Накануне всю Россию шокировала новость о стрельбе в Пермском государственном университете, о погибших и раненых в результате теракта.

В Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в понедельник, 20 сентября, была отслужена заупокойная лития по жертвам теракта в Перми.

На службе также помолились о выздоровлении раненых и травмированных.

Службу провёл настоятель храма Евгений Семерня.

Просмотров всего: 396

#происшествия #криминал #религия

распечатать


Происшествия 1

В Амурской области задержана преступная группа полицейских
Происшествия 1

В амурском посёлке Бурея пострадавший в ДТП водитель оказался зажат в кабине
Происшествия

Амурчанин пытался убить бывшую гвоздем
Общество

Жительница Свободного обвиняется в гибели девятимесячного ребёнка
Комментарии
Показать все (4)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Типа, примазались... (

  • jjj-tl

    jjj-tl
    5 часов назад

    19 век, во и этот Алень здесь.

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    пермь то от нас километров писят

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    пермские бездельники без наших не справились бы

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь