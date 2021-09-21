Отец пермского стрелка рассказал об интересах сына

Марат Бекмансуров сообщил, что ничего не может рассказать о произошедшем, так как находится в Самаре. По его словам, он не может прийти в себя после новости о своём сыне. О том, что случилось, он узнал от своей матери.

Отец студента заявил, что звонил бывшей жене, с которой в Перми живёт Тимур. Она в это время была в полиции на допросе, находилась в шоковом состоянии и ничего не смогла рассказать.

Мужчина также отметил, что не знает, чем занимался его сын. По словам Марата Бекмансурова, парень не гулял с друзьями, а был увлечён только компьютером.

Как сообщает РБК, 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По информации Следственного комитета, в результате погибли шесть человек и пострадали 28. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ещё девять человек находятся в тяжёлом состоянии.

Бекмансурова задержал сотрудник ГИБДД Константин Калинин, прибывший на место происшествия. Нападавший был ранен и сейчас находится в реанимации.