Отец пермского стрелка рассказал об интересах сына
Родители Тимура Бекмансурова находятся в шоковом состоянии
После стрельбы в пермском университете, которую устроил Тимур Бекмансуров, его отец рассказал об увлечениях сына. По словам Марата Бекмансурова, молодого человека интересовал только компьютер, сообщает RT.
Марат Бекмансуров сообщил, что ничего не может рассказать о произошедшем, так как находится в Самаре. По его словам, он не может прийти в себя после новости о своём сыне. О том, что случилось, он узнал от своей матери.
Отец студента заявил, что звонил бывшей жене, с которой в Перми живёт Тимур. Она в это время была в полиции на допросе, находилась в шоковом состоянии и ничего не смогла рассказать.
Мужчина также отметил, что не знает, чем занимался его сын. По словам Марата Бекмансурова, парень не гулял с друзьями, а был увлечён только компьютером.
Как сообщает РБК, 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По информации Следственного комитета, в результате погибли шесть человек и пострадали 28. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ещё девять человек находятся в тяжёлом состоянии.
Бекмансурова задержал сотрудник ГИБДД Константин Калинин, прибывший на место происшествия. Нападавший был ранен и сейчас находится в реанимации.
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