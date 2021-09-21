Спасатели помогали ликвидировать последствия при ДТП с бензовозом в Амурской области

В минувший понедельник, 20 сентября, на 49 километре трассы Тыгда – Зея перевернулся 45-тонный бензовоз, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Оперативно на место происшествия выехали огнеборцы пожарной части № 38 села Овсянка Зейского района. Спасатели отключили аккумулятор, предотвращая возможность возгорания.

Один из отсеков цистерны был повреждён, начался разлив нефтепродуктов. Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации пожарные использовали пену.

Водитель бензовоза выбрался из кабины самостоятельно, помощь ему не потребовалась. ⠀

Пожарные остались подстраховывать работы по подъёму бензовоза.