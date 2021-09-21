Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:04 0

Спасатели помогали ликвидировать последствия при ДТП с бензовозом в Амурской области

ДТП произошло на автодороге Тыгда – Зея

Спасатели помогали ликвидировать последствия при ДТП с бензовозом в Амурской области
Фото: @zvestnik

В минувший понедельник, 20 сентября, на 49 километре трассы Тыгда – Зея перевернулся 45-тонный бензовоз, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Оперативно на место происшествия выехали огнеборцы пожарной части № 38 села Овсянка Зейского района. Спасатели отключили аккумулятор, предотвращая возможность возгорания.

Один из отсеков цистерны был повреждён, начался разлив нефтепродуктов. Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации пожарные использовали пену.

Водитель бензовоза выбрался из кабины самостоятельно, помощь ему не потребовалась. ⠀

Пожарные остались подстраховывать работы по подъёму бензовоза.

Просмотров всего: 452

#дороги #ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанка, убившая мать шваброй, просила смягчить приговор
Происшествия

Следственный комитет уточнил число погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете
Общество 1

В Амурской области восстановлено транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами
Общество 1

В благовещенском храме прошла заупокойная служба по погибшим в Перми
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь