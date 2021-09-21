На испанском острове Пальма потоки лавы плавят дома
Эвакуировано 5 тысяч человек
В воскресенье, 19 сентября, в Испании на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха. Потоки лавы из-за извержения поглотили сотни домов на острове в Канарском архипелаге, тысячи людей вынуждены эвакуироваться, сообщает РИА Новости.
Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч подземных толчков. На данный момент эвакуировано 5 тысяч человек, более сотни домов повреждены.
— Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остаётся только чёрный ком земли, – рассказала Селия Диана, владелица туристического бизнеса.
Сейчас лава продолжает спускаться к морю.
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