На испанском острове Пальма потоки лавы плавят дома

Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч подземных толчков. На данный момент эвакуировано 5 тысяч человек, более сотни домов повреждены.

— Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остаётся только чёрный ком земли, – рассказала Селия Диана, владелица туристического бизнеса.

Сейчас лава продолжает спускаться к морю.