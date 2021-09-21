Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 5

Амурчанка взяла призовое место на тату-фестивале в Санкт-Петербурге

Благовещенка участвовала в номинации «Большая тату»

Амурчанка взяла призовое место на тату-фестивале в Санкт-Петербурге
Фото: скриншот фотографии

18 и 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге прошла конвенция Tatoo Show. В конкурсной программе участвовала амурчанка, которая заняла призовое место.

Tattoo Show 2021 проходило в арт-пространстве «Севкабель Порт», одной из передовых креативных площадок Санкт-Петербурга. В рамках тату-конвенции прошли фестиваль татуировки, выставка современного искусства и насыщенная развлекательная программа. Впервые прошла выставка картин тату-мастеров.

Амурчанка участвовала в номинации Big Tattoo. В конкурсе участвовали только полностью зажившие большие работы (спина, торс, «костюм», рукав, нога), выполненные одним мастером. Девушка вошла в тройку победителей и заняла третье место.

— Хотелось бы первое место, но всё же приятно. Я даже не волновалась. Я испытывала абсолютное спокойствие перед выходом на сцену. И чувствовала себя комфортно, меня настроили мои родные, друзья, товарищи. Хочу сказать спасибо моим драгоценным родителям за их понимание во всём, – написала в своём инстаграм-аккаунте девушка.

Просмотров всего: 1773

#конкурсы #культура #хорошие новости

распечатать

Фотогалерея

Власть

Василий Орлов заявил о том, что Дом культуры в Константиновке будет отремонтирован до конца года
Культура

В Благовещенске во второй раз пройдёт книжная ярмарка «Берег»
Общество 3

В Амурской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»
В России и мире

Дети Иннокентия Смоктуновского оказались в психиатрической клинике
Комментарии
Показать все (5)
  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    7 часов назад

    за этот срам еще и призы дают????

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Прости их, хоспади! Сами не знают, что творят!

  • jjj-tl

    jjj-tl
    4 часа назад

    Племя аборигенов.

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    "Прости их, хоспади! Сами не знают, что творят!"

    Почему же? Знают. Только знать и осознавать, как говорят в Одессе, две большие разницы.

    Уже вижу грядущее поколение татуированных бабушек/дедушек. :)))

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Терпеть не могу сплошь зататуированных. А от от таких баб блевать хочется!

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь