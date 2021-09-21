Амурчанка взяла призовое место на тату-фестивале в Санкт-Петербурге

18 и 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге прошла конвенция Tatoo Show. В конкурсной программе участвовала амурчанка, которая заняла призовое место.

Tattoo Show 2021 проходило в арт-пространстве «Севкабель Порт», одной из передовых креативных площадок Санкт-Петербурга. В рамках тату-конвенции прошли фестиваль татуировки, выставка современного искусства и насыщенная развлекательная программа. Впервые прошла выставка картин тату-мастеров.

Амурчанка участвовала в номинации Big Tattoo. В конкурсе участвовали только полностью зажившие большие работы (спина, торс, «костюм», рукав, нога), выполненные одним мастером. Девушка вошла в тройку победителей и заняла третье место.

— Хотелось бы первое место, но всё же приятно. Я даже не волновалась. Я испытывала абсолютное спокойствие перед выходом на сцену. И чувствовала себя комфортно, меня настроили мои родные, друзья, товарищи. Хочу сказать спасибо моим драгоценным родителям за их понимание во всём, – написала в своём инстаграм-аккаунте девушка.