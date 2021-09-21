На Сахалине 12-летняя школьница погибла на стройке

В понедельник, 20 сентября, в городе Долинске Сахалинской области на строящемся объекте погибла 12-летняя школьница.

Как сообщает издание «АиФ Сахалин», по свидетельству очевидцев, подростки пытались изобразить на видео для соцсетей сцену суицида. Во время съёмок школьница оступилась, упала с большой высоты и погибла.

В настоящее время в школе, где училась погибшая, работает группа психологов из областного Центра помощи семье и детям. Во всех школах Долинского района проводятся профилактические беседы с подростками. Прокуратура Сахалинской области выясняет обстоятельства произошедшего.

— На контроле прокуратуры находится расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами по факту смерти несовершеннолетней, а также халатности должностных лиц администрации района в связи с непринятием мер к владельцу объекта, – сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что строительный объект не был огорожен.