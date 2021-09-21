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21сентября
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сегодня, 09:16 2

В России могут исчезнуть 13 видов редких животных

В том числе сайгак, снежный барс, лошадь Пржевальского, аргали и дзерен

В России могут исчезнуть 13 видов редких животных
Фото: pixabay.com

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России 13 видов редких животных могут полностью исчезнуть. Поэтому нужно принимать меры по восстановлению их популяций, сообщает ТАСС.

— Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь и стерх, – уточнил министр.

Кроме того, под угрозой исчезновения находятся гренландский и серый киты. Они обитают в Охотском море. Александр Козлов отметил, что Минприроды уже заключило ряд соглашений с бизнесменами на сумму более 400 миллионов рублей. Благодаря им в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» будут реализованы программы сохранения этих животных.

Об исчезновении перечисленных видов глава ведомства говорил ещё в мае 2021 года.

— Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать, – заявил Александр Козлов.

Напомним, что из притоков Амура уже почти исчезла краснокнижная рыба. В декабре прошлого года на нерестилищах осенней кеты почти всё выловили. Браконьеры используют запрещённые сплавные сети. Из-за этого рыба не попадает в нерестилища и не может размножаться. Местные жители считают, что 2020 год был последним, когда на нерестилищах была рыба. Кроме того, в России защищают и домашних животных. В начале прошлого года появилась статья 114 новой редакции Конституции РФ. Она гласит: «Правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным…». А для жильцов квартир даже рассчитали формулу, по которой определяется разрешенное количество домашних животных.

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#животные #природа #происшествия #экология

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    9 часов назад

    Чота я за стерхов особенно переживаю... )

  • Леди С

    Леди С
    8 часов назад

    Еще больше примут законов об охоте на краснокнижных животных, так вообще все исчезнут.

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