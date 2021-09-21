Россиян освободят от 1,6 миллиарда рублей долгов без суда
Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Торосов
Свыше 1,6 миллиарда рублей долгов спишут по упрощенной процедуре банкротства физических лиц, сообщают РИА Новости. Россияне чьи долги составляют от 50 до 500 тысяч рублей, могут бесплатно подать заявление в МФЦ о внесудебном банкротстве, действует эта функция с сентября прошлого года.
По словам Торосова, за это время поступило 12 тысяч обращений, пять тысяч из них одобрили. Для двух с половиной тысяч человек, подавших заявку на банкротство в числе первых, процедура уже завершилась, по ещё двум с половиной тысячам ещё не истек полугодовой срок, после которого заявители избавятся от долга.
Торосов добавил, что в данный момент Минэконоразвития занимается усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства — планируется, что в будущем заявку можно будет подавать онлайн через портал «Госуслуги».
Ведомство уже разработало соответствующий законопроект, в котором предлагается скорректировать сумму долга до миллиона, но при этом главное обязательство остается прежним – от 50 до 500 тысяч, остальная часть – налоговая задолженность.
Просмотров всего: 197