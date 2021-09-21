Россиян освободят от 1,6 миллиарда рублей долгов без суда

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По словам Торосова, за это время поступило 12 тысяч обращений, пять тысяч из них одобрили. Для двух с половиной тысяч человек, подавших заявку на банкротство в числе первых, процедура уже завершилась, по ещё двум с половиной тысячам ещё не истек полугодовой срок, после которого заявители избавятся от долга.

Торосов добавил, что в данный момент Минэконоразвития занимается усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства — планируется, что в будущем заявку можно будет подавать онлайн через портал «Госуслуги».

Ведомство уже разработало соответствующий законопроект, в котором предлагается скорректировать сумму долга до миллиона, но при этом главное обязательство остается прежним – от 50 до 500 тысяч, остальная часть – налоговая задолженность.