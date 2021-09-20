Амурчанка причинила своей четырёхмесячной дочери тяжкий вред здоровью

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В Бурейском районе полиция начала контролировать семью, в которой, предположительно, по вине матери четырёхмесячная дочь получила тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что в августе 2021 года 26-летняя жительница села Малиновка, будучи пьяной, упала на пол, когда на её руках был маленький ребёнок. Сообщается, что амурчанка прошла процедуру кодирования от алкоголизма. Семью в ближайшее время поставят на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. В районные органы опеки и попечительства направили информацию для рассмотрения вопроса о лишении женщины родительских прав.

В отношении матери и отца ребёнка составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию девочки. Также на амурчанку завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Полицейские, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и центра социального обслуживания «Надежда» побывали дома у родителей ребёнка. В квартире был порядок, спальные места и принадлежности, детская сезонная одежда и обувь, а также достаточное количество продуктов. На заседании межведомственного консилиума их поставили на учёт в систему «Семья и дети».

Отмечается, что у амурчан есть и другие дети. Пострадавшую девочку выписали из больницы, она находится дома.

Ведомство рассказывает, что в 2015 году мать девочки лишили родительских прав в отношении её двоих детей, которые сейчас с ней не живут.