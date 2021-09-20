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20сентября
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сегодня, 18:29 0

Книжный фестиваль «Берег» опубликовал полную программу мероприятий в Благовещенске

Фестиваль состоится в Приамурье во второй раз

Книжный фестиваль «Берег» опубликовал полную программу мероприятий в Благовещенске
Фото: министерство культуры и национальной политики Амурской области

Мероприятия книжного фестиваля «Берег» пройдут в Благовещенске с 24 по 26 сентября. В программе запланированы круглые столы, лекции, мастер-классы, встречи с писателями, дискуссии и презентации книг, а также книжная ярмарка.

С 24 по 26 сентября в лекториях Амурской областной научной библиотеки пройдут встречи с поэтом Дмитрием Воденниковым, прозаиком и лауреатом премии «Большая книга» Андреем Филимоновым, амурским писателем Станиславом Сахончиком и другими авторами.

На фестивале презентуют такие книги, как «Риф» А. Поляринова о психологии сект, тоталитарном мышлении, памяти и прошлом; «Перевод с подстрочника» Евгения Чижова; «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой; «Русский иероглиф» Александра Архангельского о русских китайцах; сборник пьес Дмитрия Данилова. Посетители фестиваля смогут принять участие в различных мастер-классах, отборочном туре чемпионата по чтению вслух, литературных викторинах и во многом другом.

По улице Ленина от Пионерской до 50-летия Октября растянется книжный квартал. Там можно будет приобрести книги по ценам издательств, без наценки магазинов. В рамках «Берега» планируется и много других мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области. Посмотреть полную программу фестиваля можно на его официальном сайте amurkniga.com.

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#культура

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