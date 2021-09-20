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20сентября
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сегодня, 19:44 0

Центробанк утвердил новую методику расчета ОСАГО

В каждом регионе появятся свои справочники для расчёта ущерба и специальные коэффициенты

Центробанк утвердил новую методику расчета ОСАГО
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

В России теперь действует новая методика оценки затрат на ремонт авто по ОСАГО, сообщает «Газета.ру». У каждого региона будет свой справочник для расчёта возмещения ущерба. Его будут чаще обновлять и учитывать цены на детали даже в интернет-магазинах.

А на сайте Российского союза автостраховщиков вышеупомянутые справочники будут активно обсуждать. Каждый сможет высказать своё мнение по стоимости запчастей, материалов и ремонта авто, сообщили в ЦБ.

В перечень обязательно попадут автомобили, по которым в прошлом году заключили более 15 тысяч договоров ОСАГО.

Кроме того, появятся региональные коэффициенты отдельно для каждой марки. Для этого нужно, чтобы в регионе в 2020 году было застраховано не менее 500 авто такой марки.

Напомним, что в почтовых отделениях Амурской области доступно оформление полисов ОСАГО. Кроме того, с 1 марта в России изменились правила техосмотра автомобилей. Все изменения указаны в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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#закон #транспорт

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