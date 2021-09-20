Центробанк утвердил новую методику расчета ОСАГО

А на сайте Российского союза автостраховщиков вышеупомянутые справочники будут активно обсуждать. Каждый сможет высказать своё мнение по стоимости запчастей, материалов и ремонта авто, сообщили в ЦБ.

В перечень обязательно попадут автомобили, по которым в прошлом году заключили более 15 тысяч договоров ОСАГО.

Кроме того, появятся региональные коэффициенты отдельно для каждой марки. Для этого нужно, чтобы в регионе в 2020 году было застраховано не менее 500 авто такой марки.

Напомним, что в почтовых отделениях Амурской области доступно оформление полисов ОСАГО. Кроме того, с 1 марта в России изменились правила техосмотра автомобилей. Все изменения указаны в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»