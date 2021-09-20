В Амурской области выявлено 117 новых случаев COVID-19

— У 82 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70 %), у 35 – в виде пневмонии (30 %), – утоняют в Роспотребнадзоре.

В общей сложности с момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 34 298 случаев коронавируса, из них 27 962 закончились выздоровлением, 432 – смертью пациентов.