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20сентября
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сегодня, 17:58 0

В Амурской области выявлено 117 новых случаев COVID-19

Темп прироста сохраняется на уровне 0,3 процента

В Амурской области выявлено 117 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о 117 новых пациентах с коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки. За то же время в регионе выздоровели 76 пациентов, умерли – трое, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

— У 82 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70 %), у 35 – в виде пневмонии (30 %), – утоняют в Роспотребнадзоре.

В общей сложности с момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 34 298 случаев коронавируса, из них 27 962 закончились выздоровлением, 432 – смертью пациентов.

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#COVID 19

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