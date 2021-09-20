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20сентября
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сегодня, 20:23 1

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже и грабеже

Мужчина находится под домашним арестом

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже и грабеже
Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 29-летнего благовещенца, который подозревается в кражах и грабеже. Мужчина похищал телефоны, сообщает региональное управление МВД.

Одним из потерпевших оказался горожанин 1988 года рождения. Он рассказал, что злоумышленник попросил у него телефон, чтобы позвонить. Как только смартфон оказался в руках у подозреваемого, тот сразу же убежал. Заявитель не смог догнать вора.

Сотрудники установили личность мужчины и задержали его. Благовещенец признался в содеянном, добавив, что сдал украденный гаджет в ломбард. Позже выяснилось, что этот же амурчанин причастен ещё к двум кражам телефонов, устройства ищут. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Уточняется, что ранее подозреваемый имел судимость за кражи, грабежи и угоны машин. Он находится под домашним арестом.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    39 минут назад

    А что в СИЗО мест нет?

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