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20сентября
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сегодня, 19:21 0

Отопительный период в Амурской области начался с северных районов

Батареи в домах потеплели в четырёх муниципальных образованиях Приамурья

Отопительный период в Амурской области начался с северных районов
Фото: pixabay.com

В Амурской области отопительный период начался 13 сентября. На сегодняшний день тепло появилось во всех населённых пунктах Тындинского и Селемджинского районов, 19 населённых пунктах Зейского района и в городе Тында.

Главы муниципальных образований подходили к вопросу включения отопления в домах с учётом фактических погодных условий в районах, где среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке ниже +8° С, сообщается на сайте правительства области.

— Хочу отметить, что включение тепла в многоквартирных домах происходит постепенно. О ходе работ граждане всегда могут узнать самостоятельно в своей управляющей компании. Специалисты управляющих компаний всегда ответят гражданам на вопрос о сроках подключения конкретного дома или о проблемах, которые возникают по дому при подключении тепла. В случае завоздушивания системы отопления в доме гражданам необходимо обратиться в управляющую компанию, которая решит данный вопрос, – отметил министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов.

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#ЖКХ #энергетика

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