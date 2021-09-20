Амуризбирком обработал 100 % итоговых протоколов

Фото: amur.izbirkom.ru

По итогам обработки всех протоколов, поступивших из участковых избирательных комиссий в областную, явка в среднем на выборах всех уровней составила 41,65 %. Проголосовать пришли 255 280 человек.

На выборах в Госдуму были зарегистрированы списки от 14 партий. В Амурской области лидирует «Единая Россия», которая набрала 34,32 % голосов избирателей, на втором месте – КПРФ, она получила 26,55 %, на третьем – ЛДПР, её поддержали 14,17 % избирателей. «Новые люди» смогли набрать 7,04 % голосов избирателей, а «Справедливая Россия» – 5,54 %. Остальные партии получили менее 5 % голосов.

В нижнюю палату российского парламента пытались попасть семь кандидатов. Амурчане охотнее всего поддержали единоросса Вячеслава Логинова и отдали ему 32,15 % голосов. За ним идет коммунист Роман Кобызов, он получил 19,83 % голосов. А после – кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин (12,25 %). 11,25 % набрал Геннадий Гамза от партии «Коммунисты России». Остальные получили менее 10 % голосов.

В Законодательном собрании Амурской области 9 мандатов распределят между представителями семь партий, которые преодолели необходимый для этого 5-процентный барьер. «Единая Россия» получила 33,15 %, КПРФ – 21,48 %, ЛДПР – 14,16 %, «Коммунисты России» – 8,26 %, «Новые люди» – 7,18 %, «Справедливая Россия» – 6,28 %, а «Пенсионеры России» – 5,41 %.

В региональном парламенте получат места и 18 одномандатников. 16 из них – представители «Единой России», один – самовыдвиженец и ещё один – представитель КПРФ.

Итоги выборов в области утвердят на этой неделе. Сейчас все территориальные комиссии свозят в амуризбирком итоговые протоколы.