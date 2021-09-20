Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:07 6

В Амурской области за выборами дополнительно следили около 300 камер

В единый день голосования прошло 69 избирательных кампаний

В Амурской области за выборами дополнительно следили около 300 камер
Фото: «Единая Россия»

В Приамурье подводят предварительные итоги голосования. Выборы длились три дня, были честными и открытыми. В общественном наблюдении участвовали почти четыре тысячи человек. Ещё 265 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий были оснащены видеонаблюдением.

Лидер регионального отделения «Единой России» Вячеслав Логинов назвал избирательную кампанию достойной и легитимной. Он подчеркнул, что выборы прошли организованно, без грубых нарушений и в полном соответствии с законодательством. По данным областного избиркома, явка на этих выборах составила около 42 %, это более 370 тысяч амурчан. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

— Впервые в целях безопасности здоровья граждан голосование проходило в три дня. Амурчане смогли выбрать удобные для себя день и время голосования. Явка оказалась сопоставимой с явкой 2016 года, несмотря на пандемию и занятость на дачных участках в последние тёплые дни осени. Хочу поблагодарить всех амурчан, которые посетили избирательный участок, – отметил Вячеслав Логинов.

— Результаты абсолютно правдоподобны и были ожидаемы. Победил сильнейший, как и прогнозировали эксперты и социологи. Итоговые цифры – реалистичны, «Единая Россия» – сегодня объективно самая популярная и сильная партия в стране, с этим не спорят даже ее противники, – прокомментировала итоги выборов генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

— Кампания была яркой, содержательной и полной событий как на федеральном, так и на региональном уровне. Это неудивительно: ведь мы принимали решения о своем будущем, об инструментах и способах повышения уровня жизни. Приятно видеть, что интерес граждан к голосованию вырос, об этом говорят показатели явки на избирательные участки. А это значит, что люди доверяют сложившейся в России политической системе, и что особенно приятно для Амурской области – видят эффективность управленческой команды нашего региона. В выборах участвовало много молодежи. Здорово, что это поколение занимает активную позицию, принимая на себя ответственность за будущее. Проведение голосования в течение трех дней решило задачу по обеспечению эпидемиологической безопасности на участках: на выборы пришли все желающие, при этом необходимые меры осторожности были соблюдены. Удалось предотвратить скопление людей и очереди, а для тех, кто все же боялся прийти на участки, было организовано голосование на дому. Очень важно, что информация о порядке проведения голосования была вовремя донесена до жителей: все смогли выбрать удобный, безопасный для себя вариант участия в выборах, – рассказал советник губернатора Амурской области Артём Шейкин.

Напомним, что, помимо депутатов Госдумы и заксобрания, амурчане выбирали представителей в органы местного самоуправления. Всего в Амурской области в эти дни функционировали 750 избирательных участков – 733 постоянных и 17 временных.

Просмотров всего: 153

#закон #областная власть

распечатать


Общество

Центробанк утвердил новую методику расчета ОСАГО
Общество 1

В Благовещенске около 200 школьников побывали в парке «Патриот»
Власть 1

Правительство одобрило расширение границ территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области
Общество

В Селемджинском районе депутата отправили в отставку по требованию прокурора
Комментарии
Показать все (6)
  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Больше мы Вячеслава не увидим и не услышим, как и до выборов.

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Больше мы Вячеслава не увидим и не услышим, как и до выборов.

  • zeon

    zeon
    1 час назад

    Даже на фото он один... круто! Один всех победил... без избирателей. Сам себя выдвинул и сам проголосовал. Этого достаточно для победы...

  • zeon

    zeon
    1 час назад

    Вячеслав уедет, а Дегтярёв ... останется...Амурской области повезло больше чем Хабаровскому краю!

  • Soldier

    Soldier
    19 минут назад

    Наконец то он свалит в Москву. А то эти щенячий взглядна всех плакатах в городе надоел

  • Кроненберг

    Кроненберг
    17 минут назад

    деревня отдала победу ЕР

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь