В Амурской области за выборами дополнительно следили около 300 камер

Лидер регионального отделения «Единой России» Вячеслав Логинов назвал избирательную кампанию достойной и легитимной. Он подчеркнул, что выборы прошли организованно, без грубых нарушений и в полном соответствии с законодательством. По данным областного избиркома, явка на этих выборах составила около 42 %, это более 370 тысяч амурчан. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

— Впервые в целях безопасности здоровья граждан голосование проходило в три дня. Амурчане смогли выбрать удобные для себя день и время голосования. Явка оказалась сопоставимой с явкой 2016 года, несмотря на пандемию и занятость на дачных участках в последние тёплые дни осени. Хочу поблагодарить всех амурчан, которые посетили избирательный участок, – отметил Вячеслав Логинов.

— Результаты абсолютно правдоподобны и были ожидаемы. Победил сильнейший, как и прогнозировали эксперты и социологи. Итоговые цифры – реалистичны, «Единая Россия» – сегодня объективно самая популярная и сильная партия в стране, с этим не спорят даже ее противники, – прокомментировала итоги выборов генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

— Кампания была яркой, содержательной и полной событий как на федеральном, так и на региональном уровне. Это неудивительно: ведь мы принимали решения о своем будущем, об инструментах и способах повышения уровня жизни. Приятно видеть, что интерес граждан к голосованию вырос, об этом говорят показатели явки на избирательные участки. А это значит, что люди доверяют сложившейся в России политической системе, и что особенно приятно для Амурской области – видят эффективность управленческой команды нашего региона. В выборах участвовало много молодежи. Здорово, что это поколение занимает активную позицию, принимая на себя ответственность за будущее. Проведение голосования в течение трех дней решило задачу по обеспечению эпидемиологической безопасности на участках: на выборы пришли все желающие, при этом необходимые меры осторожности были соблюдены. Удалось предотвратить скопление людей и очереди, а для тех, кто все же боялся прийти на участки, было организовано голосование на дому. Очень важно, что информация о порядке проведения голосования была вовремя донесена до жителей: все смогли выбрать удобный, безопасный для себя вариант участия в выборах, – рассказал советник губернатора Амурской области Артём Шейкин.

Напомним, что, помимо депутатов Госдумы и заксобрания, амурчане выбирали представителей в органы местного самоуправления. Всего в Амурской области в эти дни функционировали 750 избирательных участков – 733 постоянных и 17 временных.