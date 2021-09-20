Соцсети: в Благовещенске ребенок устроил ДТП

В воскресенье, 19 сентября, в 20:49 в районе дома, расположенного на улице Воронкова, 21, напротив винно-водочного магазина произошло ДТП. Nisan Leaf белого цвета без номеров наехал на припаркованный Toyta Premio, после чего скрылся с места происшествия.

В инстаграм-паблике dtp_blg появилось видео с камер наблюдения, зафиксировавших аварию. Как заявляется в описании, за рулём во время наезда находился ребёнок. На кадрах с камер можно увидеть, как мужчина пересаживает кого-то с водительского места на заднее сиденье, а затем садится за руль и уезжает с парковки.

В благовещенской полиции подтвердили факт случившегося, но никаких уточнений по поводу того, кто был за рулём, пока не дают.

— Да, вчера в районе 20:50 в районе Воронкова, 21, неустановленный водитель на белом Nisan Leaf наехал на припаркованный Toyta Premio, а затем скрылся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность водителя, – прокомментировали ДТП в пресс-службе полиции.