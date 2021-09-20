Запрещённый контент в интернете теперь будут искать усиленнее
Для этого в России запустят систему на основе искусственного интеллекта
Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, в 2022 году запустит систему «Окулус», которая основана на искусственном интеллекте. Данная система будет искать запрещённый контент, сообщают «Известия».
«Окулус» будет обнаруживать экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Искусственный интеллект также будет анализировать информацию из Facebook и другие материалы.
Отмечается, что ранее данная работа делалась вручную, нововведение значительно ускорит процесс поиска запрещённого контента. Стоимость тендера – 15 миллионов рублей, все работы должны завершить до 17 декабря.
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