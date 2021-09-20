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20сентября
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сегодня, 18:50 5

Запрещённый контент в интернете теперь будут искать усиленнее

Для этого в России запустят систему на основе искусственного интеллекта

Запрещённый контент в интернете теперь будут искать усиленнее
Фото: pixabay.com

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, в 2022 году запустит систему «Окулус», которая основана на искусственном интеллекте. Данная система будет искать запрещённый контент, сообщают «Известия».

«Окулус» будет обнаруживать экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Искусственный интеллект также будет анализировать информацию из Facebook и другие материалы.

Отмечается, что ранее данная работа делалась вручную, нововведение значительно ускорит процесс поиска запрещённого контента. Стоимость тендера – 15 миллионов рублей, все работы должны завершить до 17 декабря.

Просмотров всего: 192

#интернет #технологии

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    "Большой брат" скоро будет видеть все и знать все вокруг нас...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Виталию не за что бояться-таких не содют

  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    "ЗАПРЕЩЁННЫЙ КОНТЕНТ В ИНТЕРНЕТЕ ТЕПЕРЬ БУДУТ ИСКАТЬ УСИЛЕННЕЕ"

    Новости в исполнении Амуринфо - это позор. Усиленная демонстрация безграмотности на всю всемирную сеть

  • капрал

    капрал
    2 часа назад

    Бабки сидят у подъезда, мимо проходят Омоновцы.

    Бабки:

    -Сынки, вы к террористу Рамазану из 25 квартиры???

    - Нет бабушки, мы к блогеру Иванову из 5-ой...

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Бункерный страх

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