"ЗАПРЕЩЁННЫЙ КОНТЕНТ В ИНТЕРНЕТЕ ТЕПЕРЬ БУДУТ ИСКАТЬ УСИЛЕННЕЕ"

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«Окулус» будет обнаруживать экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Искусственный интеллект также будет анализировать информацию из Facebook и другие материалы.

Отмечается, что ранее данная работа делалась вручную, нововведение значительно ускорит процесс поиска запрещённого контента. Стоимость тендера – 15 миллионов рублей, все работы должны завершить до 17 декабря.