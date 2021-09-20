СК сообщил о восьми погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете

— Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, – сообщает пресс-служба СК РФ.

В СК подтвердили, что нападавший стрелок является студентом. Его мотивы выясняются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.