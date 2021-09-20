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20сентября
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сегодня, 16:54 7

СК сообщил о восьми погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете

Стрелок ранен и задержан

СК сообщил о восьми погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете
Фото: pixabay.com

Следственный комитет России сообщил о восьми погибших и шести раненых в результате стрельбы в Пермском университете. Региональный минздрав приводит данные о десяти пострадавших, в том числе в результате прыжков из окон во время бегства из вуза.

— Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, – сообщает пресс-служба СК РФ.

В СК подтвердили, что нападавший стрелок является студентом. Его мотивы выясняются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    По предварительным данным, стрелявший — 18-летний Тимур Бекмансуров, он был вооружен ружьем.

    Предполагаемый стрелок на своей странице "ВКонтакте" опубликовал пост незадолго до нападения, его текст приводит 59.ru. В нем он рассказал о причинах и подготовке к стрельбе. В частности, устроивший шутинг написал, что еще со времен начальной школы он понял, что ему нравится причинять людям боль и для него безразлично кого именно убивать и каким способом. Он при этом просит не считать происходящее терактом.

    Возможный нападавший опубликовал фотографию, на которой он держит в руках дробовик. Позднее администрация социальной сети заблокировала его страницу.

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    стрелок описал всю процедуру получения им оружия.привет врачам и росгвардии так сказать,никаких сложностей не составило

  • БМВ

    БМВ
    1 час назад

    Его разве не пристрелили?

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    БМВ

    Нет. Сотрудник ДПС ранил и задержал.

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    46 минут назад

    Ну теперь нужно повысить возраст получения оружия до 25 лет :) И на двуствольное оружие ввести пятилетний срок, на многозарядное - десять, а на нарезнуху - пятнашку! А до тех пор - только одностволку типа МР-18 :) Хотя и это опасно :)

  • retrogr

    retrogr
    44 минуты назад

    Константин Калинин побежал внутрь корпуса. По словам полицейского, на первом этаже он увидел вооруженного молодого человека.

    — Я видел, как он спускается по лесенкам, — рассказал Константин Калинин. — Я крикнул: «Бросай!» Молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. Я применил огнестрельное оружие.

    Молодой человек упал, полицейский подбежал к нему и отбросил в сторону оружие, нож и патроны. После этого Калинин стал оказывать стрелку первую медицинскую помощь.

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    43 минуты назад

    И на основании наступления маразма - в 55 лет начинать отбирать оружие взад :)

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