СК сообщил о восьми погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете
Стрелок ранен и задержан
Следственный комитет России сообщил о восьми погибших и шести раненых в результате стрельбы в Пермском университете. Региональный минздрав приводит данные о десяти пострадавших, в том числе в результате прыжков из окон во время бегства из вуза.
— Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, – сообщает пресс-служба СК РФ.
В СК подтвердили, что нападавший стрелок является студентом. Его мотивы выясняются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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