В семье Андрея Данилко случилось горе
У 47-летнего Андрея Данилко умерла мама
Андрей Данилко, более известный как певица Верка Сердючка, на пике популярности давал по несколько десятков концертов в месяц, но несколько лет назад неожиданно пропал со сцены. Появились слухи о тяжёлой болезни артиста, а недавно стало известно, что Данилко настиг страшный удар, пишет «Комсомольская правда».
Как рассказывал продюсер артиста Юрий Никитин, здоровье Данилко действительно пошатнулось, поэтому 47-летний исполнитель и принял решение на время оставить сцену. Из-за напряжённого графика работы у Андрея возник гормональный сбой и перепутались день с ночью. Проблемы со здоровьем сказались на внешности Данилко, он потерял волосы и сильно поправился, из-за чего сильно переживает.
Недавно артист впервые за долгое время появился на публике и рассказал, что год назад пережил большое горе. В возрасте 82 лет умерла его мама. Данилко признался, что до сих пор переживает эту потерю.
Друг исполнителя на телеканале LIVE сообщил, что Андрей всё сделал как любящий сын, и устроил маме достойные похороны.
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