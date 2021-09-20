В семье Андрея Данилко случилось горе

Как рассказывал продюсер артиста Юрий Никитин, здоровье Данилко действительно пошатнулось, поэтому 47-летний исполнитель и принял решение на время оставить сцену. Из-за напряжённого графика работы у Андрея возник гормональный сбой и перепутались день с ночью. Проблемы со здоровьем сказались на внешности Данилко, он потерял волосы и сильно поправился, из-за чего сильно переживает.

Недавно артист впервые за долгое время появился на публике и рассказал, что год назад пережил большое горе. В возрасте 82 лет умерла его мама. Данилко признался, что до сих пор переживает эту потерю.

Друг исполнителя на телеканале LIVE сообщил, что Андрей всё сделал как любящий сын, и устроил маме достойные похороны.