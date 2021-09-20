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20сентября
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сегодня, 16:19 1

В семье Андрея Данилко случилось горе

У 47-летнего Андрея Данилко умерла мама

В семье Андрея Данилко случилось горе
Фото: Яндекс.Дзен

Андрей Данилко, более известный как певица Верка Сердючка, на пике популярности давал по несколько десятков концертов в месяц, но несколько лет назад неожиданно пропал со сцены. Появились слухи о тяжёлой болезни артиста, а недавно стало известно, что Данилко настиг страшный удар, пишет «Комсомольская правда».

Как рассказывал продюсер артиста Юрий Никитин, здоровье Данилко действительно пошатнулось, поэтому 47-летний исполнитель и принял решение на время оставить сцену. Из-за напряжённого графика работы у Андрея возник гормональный сбой и перепутались день с ночью. Проблемы со здоровьем сказались на внешности Данилко, он потерял волосы и сильно поправился, из-за чего сильно переживает.

Недавно артист впервые за долгое время появился на публике и рассказал, что год назад пережил большое горе. В возрасте 82 лет умерла его мама. Данилко признался, что до сих пор переживает эту потерю.

Друг исполнителя на телеканале LIVE сообщил, что Андрей всё сделал как любящий сын, и устроил маме достойные похороны.

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#жизнь #здоровье #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    39 минут назад

    Бандеровское недоразумение :)

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