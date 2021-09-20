В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу
По некоторым данным, погибли пять человек
Молодой человек, личность которого пока официально не установлена, открыл стрельбу в Пермском университете. На данный момент известно о четырех пострадавших, пишет РИА Новости.
Парень вошел в здание университета и открыл стрельбу, предположительно, из травматического оружия. Руководство высшего учебного заведения приказало студентам покинуть здание, а при невозможности этого – закрыться в аудиториях.
Часть студентов бежали из здания через окна, неизвестный вёл по ним огонь. Университет оцепили полиция и спецслужбы.
Телеграм-канал Mash распространил информацию о некоем Тимуре Бекмансурове, предполагаемом стрелке, который сообщил о том, что это именно он открыл стрельбу в вузе. Это один из студентов. Бекмансуров пишет в соцсетях о том, как он пошел на преступление. Он заверяет, что не является террористом, и сообщает о том, что оружие приобрел легально, по достижении 18-летнего возраста.
РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает о пяти погибших и ликвидации нападавшего сотрудниками полиции. По данным ТАСС, стрелок был задержан.
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