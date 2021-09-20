Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:25 3

В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу

По некоторым данным, погибли пять человек

В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу
Фото: соцсети

Молодой человек, личность которого пока официально не установлена, открыл стрельбу в Пермском университете. На данный момент известно о четырех пострадавших, пишет РИА Новости.

Парень вошел в здание университета и открыл стрельбу, предположительно, из травматического оружия. Руководство высшего учебного заведения приказало студентам покинуть здание, а при невозможности этого – закрыться в аудиториях.

Часть студентов бежали из здания через окна, неизвестный вёл по ним огонь. Университет оцепили полиция и спецслужбы.

Телеграм-канал Mash распространил информацию о некоем Тимуре Бекмансурове, предполагаемом стрелке, который сообщил о том, что это именно он открыл стрельбу в вузе. Это один из студентов. Бекмансуров пишет в соцсетях о том, как он пошел на преступление. Он заверяет, что не является террористом, и сообщает о том, что оружие приобрел легально, по достижении 18-летнего возраста.

РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает о пяти погибших и ликвидации нападавшего сотрудниками полиции. По данным ТАСС, стрелок был задержан.

Просмотров всего: 928

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанка причинила своей четырёхмесячной дочери тяжкий вред здоровью
Происшествия 1

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже и грабеже
Происшествия 2

Соцсети: в Благовещенске ребенок устроил ДТП
Происшествия 7

СК сообщил о восьми погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете
Комментарии
Показать все (3)
  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    и при чем тут травматическое оружие.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Предположу, что с травмата можно убить практически в упор выстрелив в висок. Вероятно, по версии журналиста, "он" обнимал периодически несколько человек и стрелял им в висок. Весьма странный серийный убийца.

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    40 минут назад

    Виталяшечка, плохо ты знаешь современное законодательство РФ об оружии! Нет сейчас понятия "травматическое оружие"! Есть понятие "огнестрельное оружие ограниченного поражения"! Но сути дела это не меняет! И поверь - подготовленный стрелок из тебя сделает полуфабрикат для котлет из любого оружия!

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь