В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу

Парень вошел в здание университета и открыл стрельбу, предположительно, из травматического оружия. Руководство высшего учебного заведения приказало студентам покинуть здание, а при невозможности этого – закрыться в аудиториях.

Часть студентов бежали из здания через окна, неизвестный вёл по ним огонь. Университет оцепили полиция и спецслужбы.

Телеграм-канал Mash распространил информацию о некоем Тимуре Бекмансурове, предполагаемом стрелке, который сообщил о том, что это именно он открыл стрельбу в вузе. Это один из студентов. Бекмансуров пишет в соцсетях о том, как он пошел на преступление. Он заверяет, что не является террористом, и сообщает о том, что оружие приобрел легально, по достижении 18-летнего возраста.

РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает о пяти погибших и ликвидации нападавшего сотрудниками полиции. По данным ТАСС, стрелок был задержан.