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20сентября
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сегодня, 16:51 1

В Благовещенске около 200 школьников побывали в парке «Патриот»

Следующий шаг – создание центра «Авангард», рассказал Василий Орлов

В Благовещенске около 200 школьников побывали в парке «Патриот»
Фото: министерство образования и науки Амурской области

В Благовещенске только за сентябрь почти 200 школьников поучаствовали в познавательных экскурсиях. Ребята побывали в военно-патриотическом парке «Патриот» на полигоне ДВОКУ. Школьники разных возрастов приезжали из Благовещенского, Завитинского, Ивановского, Константиновского районов, а также городов Благовещенска и Свободного.

Дети увидели вооружение Российской и Советской армии. Кроме того, ребятам показали «Партизанскую деревню» – копию той, которая находилась в Республике Беларусь в годы Великой Отечественной войны.

Школьники могут посетить парк в выходные. Уже составлен график экскурсий для детей из разных муниципалитетов. Здесь смогут побывать даже ребята из Тындинского района, Зеи и Сковородина. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

— В амурских парках «Патриот» должно побывать максимальное количество школьников. Наша задача – сделать так, чтобы дети знали историю нашей страны, выросли патриотами. Уже работают два парка «Патриот» в Благовещенске и Белогорске. А юнармейским движением охвачены более 13 тысяч детей. Следующий шаг – создание центра «Авангард». Он появится на территории бывшего танкового училища. Это сложный объект, который реализуется в несколько этапов. Но мы рассчитываем, что плоскостные сооружения будут завершены уже к следующему 1 сентября, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Напомним, что в Белогорске 26 августа торжественно открылся парк «Патриот». Школьники 11 школ Белогорска и Белогорского района уже побывали в военно-патриотическом парке. А это около 900 человек!

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#дети #областная власть #образование

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Комментарии
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  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    52 минуты назад

    Пукинюгент :)

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