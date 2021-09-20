Правительство одобрило расширение границ территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области

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Границы территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Это решение поможет сформировать условия для реализации инвестпроекта по техническому перевооружению элеватора в посёлке Серышево. Завершить работы на объекте планируется в 2022 году.

Благодаря принятому постановлению в экономику региона поступит не менее 130 миллионов рублей частных инвестиций, сообщается на сайте правительства РФ.

Справка АИ

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