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20сентября
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сегодня, 16:12 1

Правительство одобрило расширение границ территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области

Соответствующий документ уже утверждён и вскоре будет опубликован

Правительство одобрило расширение границ территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области
Фото: Амур.инфо

Границы территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Это решение поможет сформировать условия для реализации инвестпроекта по техническому перевооружению элеватора в посёлке Серышево. Завершить работы на объекте планируется в 2022 году.

Благодаря принятому постановлению в экономику региона поступит не менее 130 миллионов рублей частных инвестиций, сообщается на сайте правительства РФ.

Справка АИ

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

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#Белогорск #закон

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Если здесь что-то кого-то опережает, то это космические цены на всё...

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