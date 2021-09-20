Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:54 1

В Амурской области на автодороге Зея – Тыгда перевернулся бензовоз

Водителя доставили в больницу

В Амурской области на автодороге Зея – Тыгда перевернулся бензовоз
Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области

В понедельник, 20 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Зея – Тыгда. На трассе перевернулся бензовоз.

— ДТП произошло около 11:45. Предварительно установлено, что водитель автомобиля MAN не справился с управлением. Водителя доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

На место происшествия выехали пожарные, скорая помощь, а также прокурор Зейского района. На месте ДТП организовано реверсивное движение.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 470

#ДТП #происшествия

распечатать

Фотогалерея

Происшествия

Амурчанка причинила своей четырёхмесячной дочери тяжкий вред здоровью
Происшествия 1

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже и грабеже
Происшествия 2

Соцсети: в Благовещенске ребенок устроил ДТП
Происшествия 7

СК сообщил о восьми погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете
Комментарии
Показать все (1)
  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Может Зея-Тыгда?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь