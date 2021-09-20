В Амурской области на автодороге Зея – Тыгда перевернулся бензовоз

Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области

В понедельник, 20 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Зея – Тыгда. На трассе перевернулся бензовоз.

— ДТП произошло около 11:45. Предварительно установлено, что водитель автомобиля MAN не справился с управлением. Водителя доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

На место происшествия выехали пожарные, скорая помощь, а также прокурор Зейского района. На месте ДТП организовано реверсивное движение.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.