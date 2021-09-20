Житель Бурятии украл 160 тысяч рублей с банковской карты пассажира поезда

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Жителя Бурятии признали виновным в краже денег с банковской карты, что причинило значительный ущерб заявителю, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В апреле этого года осуждённый, будучи пассажиром поезда Владивосток – Омск, ночью взял банковскую карту у спящего мужчины, с которым он находился в одном вагоне. На железнодорожном вокзале станции Зима злоумышленник, воспользовавшись банкоматом, украл с карты 160 тысяч рублей. Вернувшись в поезд, он подбросил карту потерпевшему. Похищенные деньги осуждённый потратил.

Мужчина признался и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года и восемь месяцев.