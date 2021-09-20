Алана Мамаева вернулась к бывшему мужу спустя 8 лет
Бывшая жена Павла Мамаева вновь сошлась с Александром Липовым
Алана Мамаева и её бывший муж Александр Липовой снова воссоединились. Пара проводит вместе много времени и не скрывает свои чувства, пишет Paparazzi.
Вскоре после развода с Павлом Мамаевым Алана возобновила отношения со своим первым мужем Александром Липовым. Сама Алана уверяла, что относится к экс-супругу исключительно как к «родственнику».
Однако со стороны эти отношения выглядят совсем иначе. Недавно пара была замечена на бойцовском турнире, где бывшие супруги нежно держались за руки. У окружающих создалось впечатление, что у них снова роман.
Также в сторис Мамаевой и Липового появляются видео, на которых дети Аланы резвятся в квартире Александра, а он укладывает их спать.
Как пишет «Комсомольская правда», брак Аланы Мамаевой и чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового распался в 2013 году. Причиной развода стали постоянные измены спортсмена. У Аланы и Александра есть общий сын Алекс, которого усыновил Павел Мамаев.
Известно, что у Липового есть судимость, он два года провёл в колонии за мошенничество.
Просмотров всего: 298