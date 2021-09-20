В Бурейском районе суд взыскал 2,8 миллиона рублей за злоупотребление должностными полномочиями

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Прокурор Бурейского района обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшей главы посёлка Новобурейский ущерба, причиненного незаконной сдачей муниципального жилищного фонда в размере более 2,8 миллиона рублей. Установлено, что в период замещения главы администрации женщина участвовала в неправомерной передаче муниципальных квартир в собственность третьим лицам.

Бурейский районный суд признал женщину виновной. Решением Благовещенского городского суда заявление прокурора удовлетворено, с бывшей главы поселка взыскали ущерб в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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