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20сентября
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сегодня, 16:27 1

В Бурейском районе суд взыскал 2,8 миллиона рублей за злоупотребление должностными полномочиями

Бывшая глава поселка участвовала в продаже муниципальных квартир

В Бурейском районе суд взыскал 2,8 миллиона рублей за злоупотребление должностными полномочиями
Фото: pixabay.com

Прокурор Бурейского района обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшей главы посёлка Новобурейский ущерба, причиненного незаконной сдачей муниципального жилищного фонда в размере более 2,8 миллиона рублей. Установлено, что в период замещения главы администрации женщина участвовала в неправомерной передаче муниципальных квартир в собственность третьим лицам.

Бурейский районный суд признал женщину виновной. Решением Благовещенского городского суда заявление прокурора удовлетворено, с бывшей главы поселка взыскали ущерб в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #недвижимость

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Что значит взыскали ущерб?

    Гражданин прокурор, вы ничего не перепутали?

    Где реальный срок? Жалостливые все где не надо

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