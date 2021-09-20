Система экомониторинга на базе интернет-сети поможет контролировать чистоту окружающей среды

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МТС и Дальневосточный федеральный университет разработали первый совместный проект на базе сети пилотной зоны 5G. Специалисты Центра проектной деятельности университета создали «умные» станции для экологического мониторинга воды и воздуха. Они могут работать на открытом воздухе и в помещениях.

Умные устройства удалённо выявляют нарушения экологии и формируют детальные отчеты о состоянии окружающей среды. Это позволяет своевременно принимать меры по улучшению экологической ситуации. Уличная станция измеряет температуру, влажность и концентрацию углекислого газа, оценивает качество воздуха и уровень шума, а станция, размещённая на воде, контролирует и анализирует температуру и колебания водной среды. Станции работают в сети 5G, что позволяет оперативно анализировать и передавать большие массивы данных в центр мониторинга. После успешного тестирования образцов запланировано промышленное производство серии устройств для экомониторинга.

— В октябре 2020 года мы запустили пилотную сеть 5G на территории ДВФУ для тестирования высокотехнологичных разработок ученых и студентов вуза. Отрадно, что первым проектом, реализованным с помощью сетей пятого поколения, стала система для экомониторинга. Тема экологии, защиты окружающей среды, качества воздуха, воды и почвы актуальна для Дальнего Востока. Из-за пожаров, наводнений и тайфунов в ряде регионов периодически складывается неблагоприятная экологическая обстановка. Также решение может применяться на промышленных предприятиях. На производствах система автоматически контролирует уровень выбросов в соответствии с нормами законодательства и предупреждает, когда он достигает критической отметки. Это поможет предприятиям обеспечить экологическую безопасность своих технологических процессов и минимизировать возможные экологические и экономические риски, – отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

— Дальневосточный федеральный университет регулярно становится площадкой для апробации и внедрения передовых высокотехнологичных решений. Все это способствует ускоренному развитию ДВФУ как инновационного научно-технологического центра, где для студенческих команд и научных коллективов создаются лучшие условия для реализации амбициозных проектов. Разработки Центра проектной деятельности ДВФУ и возможности сети 5G МТС позволяют тестировать передовые решения, которые вскоре станут доступны бизнесу и будут способствовать более эффективному развитию региона и страны. Кроме проектов в области экомониторинга сотрудники и студенты ДВФУ работают над решениями в области VR и AR технологий, беспилотного транспорта, робототехники, созданием систем умных комнат для учащихся и кибербезопасности, – сообщил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.

Система мониторинга работает также в сетях третьего и четвёртого поколения.