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20сентября
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сегодня, 15:32 0

В Селемджинском районе депутата отправили в отставку по требованию прокурора

Депутат не указал доходы семьи

В Селемджинском районе депутата отправили в отставку по требованию прокурора
Фото: pixabay.com

Прокуратура проверила исполнение депутатами Селемджинского районного Совета народных депутатов законодательства о противодействии коррупции. Один из депутатов не предоставил сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера своих, супруги и несовершеннолетних детей.

Это нарушение стало поводом для досрочного прекращения полномочий депутата.

Селемджинский районный суд по требованию прокурора района обязал представительный орган – Селемджинский районный Совет народных депутатов – досрочно лишить депутата полномочий в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#закон

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