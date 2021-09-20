В Селемджинском районе депутата отправили в отставку по требованию прокурора
Депутат не указал доходы семьи
Прокуратура проверила исполнение депутатами Селемджинского районного Совета народных депутатов законодательства о противодействии коррупции. Один из депутатов не предоставил сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера своих, супруги и несовершеннолетних детей.
Это нарушение стало поводом для досрочного прекращения полномочий депутата.
Селемджинский районный суд по требованию прокурора района обязал представительный орган – Селемджинский районный Совет народных депутатов – досрочно лишить депутата полномочий в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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