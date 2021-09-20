В Благовещенске активисты убрали восемь свалок и рассортировали несколько тонн мусора

Фото: участников акций

18 и 19 сентября в Благовещенске прошли сразу две экологических акции по сбору и сортировке бытовых отходов, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 18 сентября, на территории Общественно-культурного центра работала площадка по сбору бытовых отходов, организованная в рамках общегородской акции «Город берегу. РазДельный сбор».

Участники собрали 16 мешков с бытовыми отходами и пластиковыми крышками, девять мешков с жестяными и алюминиевыми банками и целый грузовик макулатуры. Также было собрано огромное количество батареек – 30 пятилитровых бутылок, а пластиковыми бутылками заполнили пять биг-бегов на 1 000 литров.

В воскресенье, 19 сентября, в отдалённом районе экоакцию под названием «Чисто. Бег» провели легкоатлеты. Акция прошла при поддержке некоммерческой организации «РазДельный сбор» и городской администрации. Организатором стала организация «Бег к мечте», занимающаяся реализацией проекта на средства Фонда президентских грантов.

В формате плоггинга (бега, совмещённого с уборкой местности) удалось очистить полтора километра живописной трассы, на которой бегуны насчитали восемь стихийных свалок.

В течение двух часов они наполнили три биг-бега пластиковыми бутылками, один биг-бег стеклом и несколько мешков жестяными банками. Остальные бытовые отходы (мебель, оргтехнику и другой мусор) вывезла техника ГСТК.

— Мы хотели привлечь взрослых и детей к проблеме загрязнения лесов, показать и рассказать им о сортировке мусора, а также вместе сделать ещё одну территорию чище. Изначально планировали собирать мусор на бегу. В Европе есть даже целое движение, где бег трусцой сочетается со сбором мусора. Называется плоггинг. Это и физическая нагрузка, и польза для окружающей среды. Но провести акцию в таком виде не получилось, потому что у нас бежишь и вместо одной бумажки встречаешь огромную свалку. Но в целом мероприятие получилось очень душевным. Участие приняли волонтеры, любители бега, школьники и целые семьи, – рассказала руководитель клуба любителей «Бег к мечте» Альбина Попова.

Самые продуктивные и активные участники ушли с индивидуальными подарками от спонсоров – сувенирами, соками, сертификатами в йога-студию, эко-сумками ручной работы, рюкзаками и спортивными бутылками от клуба «Бег к мечте».