Анна Седокова призналась, что не может жить без ботокса

Седокова рассказала в своём Instagram, что увидела новые фото актрис Дрю Бэрримор и Камерон Диаз. Обе звезды опубликовали честный снимок без фильтров и ретуши, так как являются противницами пластики. Многих восхитила их естественная красота, однако Анну Седокову снимки повергли в ужас.

38-летняя певица призналась, что не хочет красиво стареть и покрываться морщинами. По словам Анны, люди постоянно сравнивают её свежие снимки с фотографиями в молодости и говорят неприятные вещи.

Седокова сообщила, что регулярно колет ботокс, который помогает ей избавится от морщин. Помимо этого, уколы красоты являются для артистки своего рода психотерапией, ведь после них она чувствует себя увереннее.

Анна отмечает, что не хочет принимать свои недостатки внешности и стремится их исправить. Она признаётся, что с ботоксом ей намного легче принимать себя.

Анна Седокова замужем за 29-летним баскетболистом Янисом Тимой. Сейчас супруги живут в разлуке. Спортсмен был вынужден отправиться в США из-за проблем с работой.