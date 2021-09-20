Сообщения о нарушениях на выборах в Амурской области не подтвердились
Во всей стране зафиксировано всего восемь нарушений
Все три дня участковые избирательные комиссии Амурской области отработали без сбоев. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Воробьева.
— Наблюдатели и видеокамеры нарушений не зафиксировали. За три дня голосования в амурский избирком поступило шесть жалоб и заявлений, но нарушения избирательных прав по ним не подтвердились, – отметила она.
Между тем председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах по всей стране. По её словам, во всех ситуациях бланки были признаны недействительными. По фактам правоохранители ведут проверки.
Вбросы подтвердились на участках в шести субъектах России: Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Глава ЦИК сообщила, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, где произошли вбросы бюллетеней.
Жители Амурской области показали высокий интерес к выборам. Как отметила Елена Воробьева, явка составила более 42 %.
Цитата АИ
— Мы наблюдали спокойный, цивилизованный режим. Практически не было каких-либо эксцессов, каких-то провокаций, ничего такого не было. Серьезных нарушений не зафиксировано, – подтвердила председатель комиссии по вопросам организации общественного контроля Общественной палаты Амурской области Жаккелина Орлова.
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