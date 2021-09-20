Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:16 3

Сообщения о нарушениях на выборах в Амурской области не подтвердились

Во всей стране зафиксировано всего восемь нарушений

Сообщения о нарушениях на выборах в Амурской области не подтвердились
Фото: pixabay.com

Все три дня участковые избирательные комиссии Амурской области отработали без сбоев. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Воробьева.

— Наблюдатели и видеокамеры нарушений не зафиксировали. За три дня голосования в амурский избирком поступило шесть жалоб и заявлений, но нарушения избирательных прав по ним не подтвердились, – отметила она.

Между тем председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах по всей стране. По её словам, во всех ситуациях бланки были признаны недействительными. По фактам правоохранители ведут проверки.

Вбросы подтвердились на участках в шести субъектах России: Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Глава ЦИК сообщила, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, где произошли вбросы бюллетеней.

Жители Амурской области показали высокий интерес к выборам. Как отметила Елена Воробьева, явка составила более 42 %.

Цитата АИ

— Мы наблюдали спокойный, цивилизованный режим. Практически не было каких-либо эксцессов, каких-то провокаций, ничего такого не было. Серьезных нарушений не зафиксировано, – подтвердила председатель комиссии по вопросам организации общественного контроля Общественной палаты Амурской области Жаккелина Орлова.

Просмотров всего: 408

#выборы

распечатать


Общество 2

Амуризбирком обработал 100 % итоговых протоколов
Власть 4

На выборах в Заксобрание Приамурья минимальный барьер преодолевают семь партий
Власть 19

В Амурской области подсчитали 95 процентов голосов
Общество 16

Явка на избирательных участках Амурской области достигла почти 40 процентов
Комментарии
Показать все (3)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 часов назад

    нам больше ничего не обещают?

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Все-ж основной бизнес рулит на выборах. Денег боятся потерять. Все в прежнем русле стремятся оставить и все надежды у них на Путина. Ну что-ж. Чего хотят то и получат они и их детки

  • Paster

    Paster
    5 часов назад

    Я ютубе уже полно роликов с вбросами и прочим.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь