Сообщения о нарушениях на выборах в Амурской области не подтвердились

Все три дня участковые избирательные комиссии Амурской области отработали без сбоев. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Воробьева.

— Наблюдатели и видеокамеры нарушений не зафиксировали. За три дня голосования в амурский избирком поступило шесть жалоб и заявлений, но нарушения избирательных прав по ним не подтвердились, – отметила она.

Между тем председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах по всей стране. По её словам, во всех ситуациях бланки были признаны недействительными. По фактам правоохранители ведут проверки.

Вбросы подтвердились на участках в шести субъектах России: Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Глава ЦИК сообщила, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, где произошли вбросы бюллетеней.

Жители Амурской области показали высокий интерес к выборам. Как отметила Елена Воробьева, явка составила более 42 %.

Цитата АИ

— Мы наблюдали спокойный, цивилизованный режим. Практически не было каких-либо эксцессов, каких-то провокаций, ничего такого не было. Серьезных нарушений не зафиксировано, – подтвердила председатель комиссии по вопросам организации общественного контроля Общественной палаты Амурской области Жаккелина Орлова.