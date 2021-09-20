В Амурской области офицер побил подчинённого журналом

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В Приамурье суд признал виновным офицера, который применил насилие к своему подчинённому, сообщает военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону.

В марте текущего года в военной части, расположенной в Екатеринославке, осуждённому не понравилось, как потерпевший исполнял свои служебные обязанности. Тогда старший по званию несколько раз ударил рядового журналом боевого расчёта в висок, а затем сдавил шею руками. Офицер причинил ему физическую боль и унизил честь и достоинство.

Благовещенский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему штраф в размере 50 тысяч рублей.