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20сентября
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сегодня, 14:59 2

В Амурской области офицер побил подчинённого журналом

За это он заплатит штраф

В Амурской области офицер побил подчинённого журналом
Фото: pixabay.com

В Приамурье суд признал виновным офицера, который применил насилие к своему подчинённому, сообщает военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону.

В марте текущего года в военной части, расположенной в Екатеринославке, осуждённому не понравилось, как потерпевший исполнял свои служебные обязанности. Тогда старший по званию несколько раз ударил рядового журналом боевого расчёта в висок, а затем сдавил шею руками. Офицер причинил ему физическую боль и унизил честь и достоинство.

Благовещенский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему штраф в размере 50 тысяч рублей.

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#армия #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    6 часов назад

    Скоро офицеры за духов и полы мыть будут.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    А при чём здесь полы? Нечего руки распускать. Штраф для его з/п небольшой, а мог бы и пулю получить - всякие солдаты бывают...

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