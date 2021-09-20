Прокуратура Благовещенска начала проверку в связи с коммунальной аварией на пересечении улиц Горького – Шимановского
Без воды остались два жилых дома
Работники прокуратуры проводят проверку из-за коммунальной аварии в районе улиц Горького – Шимановского. В результате аварии без воды остались два жилых дома по улицам Горького, 150, и Шимановского, 46/2. Для жителей организован подвоз воды.
На данном участке ведутся реконструкции дорожной сети. Прокуратура выясняет причины аварии, а также контролирует соблюдение сроков её устранения.
По результатам проверки сотрудники примут необходимые меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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