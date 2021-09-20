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20сентября
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сегодня, 14:43 3

Прокуратура Благовещенска начала проверку в связи с коммунальной аварией на пересечении улиц Горького – Шимановского

Без воды остались два жилых дома

Прокуратура Благовещенска начала проверку в связи с коммунальной аварией на пересечении улиц Горького – Шимановского
Фото: www.instagram.com/blagmedia

Работники прокуратуры проводят проверку из-за коммунальной аварии в районе улиц Горького – Шимановского. В результате аварии без воды остались два жилых дома по улицам Горького, 150, и Шимановского, 46/2. Для жителей организован подвоз воды.

На данном участке ведутся реконструкции дорожной сети. Прокуратура выясняет причины аварии, а также контролирует соблюдение сроков её устранения.

По результатам проверки сотрудники примут необходимые меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Бывает...

  • клавишник

    клавишник
    4 часа назад

    тогда прокуратуре надо заняться и другими перекрёстками! горького-пионерская, как отключили воду горячую недели 3 назад - так и говорят - порыв - до сих пор. намекают что появится не раньше начала отопительного сезона!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Неужели "заметили"? А до этого "не замечали" возмущенные огромной массы комментариев горожан по массовым перекопам в Благовещенске? Вероятно, работники прокуратуры "живут" в другом мире? Хотя областная прокуратура находится на пересечении Горького-Пионерской и вроде как "должны были ощутить прелести" перекопов...

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