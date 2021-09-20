Прокуратура Благовещенска начала проверку в связи с коммунальной аварией на пересечении улиц Горького – Шимановского

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На данном участке ведутся реконструкции дорожной сети. Прокуратура выясняет причины аварии, а также контролирует соблюдение сроков её устранения.

По результатам проверки сотрудники примут необходимые меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.