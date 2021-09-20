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20сентября
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сегодня, 14:26 0

В благовещенском Общественно-культурном центре снова заработает мобильный пункт вакцинации

Там можно будет поставить прививку от COVID-19 и гриппа

В благовещенском Общественно-культурном центре снова заработает мобильный пункт вакцинации
Фото: pixabay.com

В Благовещенске с 21 по 29 сентября в фойе ОКЦ снова заработает мобильный пункт вакцинации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Горожане смогут поставить прививку от коронавирусной инфекции («Спутник Лайт», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона») и гриппа («Совигрипп»). По будням вакцину можно будет поставить с 16:00 до 19:00, в выходные – с 12:00 до 16:00. При себе нужно иметь копии первой и второй страницы паспорта, полис ОМС и СНИЛС.

В мэрии напоминают, что в субботу с 08:00 до 13:00 в любой поликлинике города прививку от COVID-19 или гриппа может поставить любой желающий независимо от прописки. Для этого необходимо обратиться в процедурный кабинет и иметь необходимые документы. А в будни в медучреждениях можно привиться по месту жительства.

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#COVID 19 #медицина

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