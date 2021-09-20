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20сентября
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сегодня, 13:30 0

Оксана Самойлова встретилась с отцом впервые за 20 лет

Самойлова долгие годы не общалась с папой из-за обиды

Оксана Самойлова встретилась с отцом впервые за 20 лет
Фото: ok-magazine.ru

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что долго не могла простить отца. Но недавно она поехала в родную Ухту, где увиделась с отцом впервые за 20 лет, пишет «СтарХит».

Родители Оксаны развелись, когда ей было шесть лет. Отец перестал поддерживать контакт с дочкой, что стало для неё детской травмой. 33-летняя Самойлова призналась, что обращалась к психологу, чтобы проработать это.

В своём блоге супруга Джигана рассказала, что приняла решение не общаться с отцом, когда была ребёнком. Поначалу папа пытался наладить с ней контакт, но безрезультатно. В итоге они не общались 20 лет. Но на днях Оксана приехала в родной город, и их встреча состоялась.

Самойлова опубликовала фото, на котором обнимается с отцом и сообщила, что получила ответы на вопросы, которые мучали её все эти годы. По её словам, папа попросил у неё прощения, когда узнал истинную причину её обиды. Девушка признаётся, что этих слов она ждала 20 лет.

Оксана переживала, что может не успеть поговорить с отцом, но в итоге всё прошло хорошо. Им удалось обсудить все проблемы, копившиеся годами. Самойлова понимает, что прошлое нельзя изменить, но надеется, что у них ещё есть время в будущем.

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#жизнь #соцсети #шоу-бизнес

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