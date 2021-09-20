Амурская полиция устанавливает личность мужчины, тело которого нашли в марте

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Полиция просит амурчан оказать содействие в установлении личности мужчины, тело которого нашли в подвале дома по адресу: улица Воронкова, 10. Его обнаружили 30 марта этого года, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

На вид мужчине от 50 до 60 лет, рост 160-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, тёмно-русые с проседью, при жизни, возможно, носил бороду. На левом плече есть татуировка в виде букв =BLACK DEATCH= и головы собаки. Он был одет в серо-зелёную кофту с капюшоном по типу камуфляжной спецовки, свитер с орнаментом коричнево-бело-оранжевого цвета, тельняшку с горизонтальными полосками бело-синего цвета, тёмно-синие брюки с подкладом и серые ботинки.

Если у вас есть какая-либо информация, которая помогла бы установить личность мужчины, то сообщить её можно по телефонам: 8-914-382-29-61, 8(4162)59-41-07, 8(4162)59-41-05.