Экс-продюсер Светланы Лободы объявила о возвращении в шоу-бизнес после скандала с Киркоровым
Нателла Крапивина рассказала о новом проекте
После скандала с Киркоровым и ухода от Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что больше не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу. Однако в недавнем интервью продюсер рассказала, что уже хочет вернуться и рассказала о своих планах, пишет «Комсомольская правда».
Нателла Крапивина вместе с дочерью побывала на премии журнала GQ, где рассказала про новый проект. Она и Михаил Зыгарь стали продюсерами нового сериала по сказкам Пушкина, действие которых происходит в наши дни.
Крапивина считает, что сейчас важно обращать внимание молодёжи на великих русских писателей и поэтов. По её словам, их главным достижением станет то, если после сериала кто-то прочтёт сказку Пушкина в оригинале.
Также бывшая продюсер Лободы призналась, что уже хочет вернуться в шоу-бизнес. Она отметила, что хочет попробовать поработать с молодёжью и уже нашла пару интересных молодых ребят.
Крапивина вместе со своим партнёром планирует запускать музыкальный лейбл, чтобы помогать музыкантам. При этом она собирается быть не продюсером, а менеджером.
Нателла сообщила, что после скандала на премии «МУЗ ТВ» больше не общалась с Филиппом Киркоровым и не видит в этом смысла. Она заявила, что тогда «всё сказала».
Просмотров всего: 773