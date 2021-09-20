Экс-продюсер Светланы Лободы объявила о возвращении в шоу-бизнес после скандала с Киркоровым

Нателла Крапивина вместе с дочерью побывала на премии журнала GQ, где рассказала про новый проект. Она и Михаил Зыгарь стали продюсерами нового сериала по сказкам Пушкина, действие которых происходит в наши дни.

Крапивина считает, что сейчас важно обращать внимание молодёжи на великих русских писателей и поэтов. По её словам, их главным достижением станет то, если после сериала кто-то прочтёт сказку Пушкина в оригинале.

Также бывшая продюсер Лободы призналась, что уже хочет вернуться в шоу-бизнес. Она отметила, что хочет попробовать поработать с молодёжью и уже нашла пару интересных молодых ребят.

Крапивина вместе со своим партнёром планирует запускать музыкальный лейбл, чтобы помогать музыкантам. При этом она собирается быть не продюсером, а менеджером.

Нателла сообщила, что после скандала на премии «МУЗ ТВ» больше не общалась с Филиппом Киркоровым и не видит в этом смысла. Она заявила, что тогда «всё сказала».