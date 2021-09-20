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20сентября
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Экс-продюсер Светланы Лободы объявила о возвращении в шоу-бизнес после скандала с Киркоровым

Нателла Крапивина рассказала о новом проекте

Экс-продюсер Светланы Лободы объявила о возвращении в шоу-бизнес после скандала с Киркоровым
Фото: 123ru.net

После скандала с Киркоровым и ухода от Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что больше не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу. Однако в недавнем интервью продюсер рассказала, что уже хочет вернуться и рассказала о своих планах, пишет «Комсомольская правда».

Нателла Крапивина вместе с дочерью побывала на премии журнала GQ, где рассказала про новый проект. Она и Михаил Зыгарь стали продюсерами нового сериала по сказкам Пушкина, действие которых происходит в наши дни.

Крапивина считает, что сейчас важно обращать внимание молодёжи на великих русских писателей и поэтов. По её словам, их главным достижением станет то, если после сериала кто-то прочтёт сказку Пушкина в оригинале.

Также бывшая продюсер Лободы призналась, что уже хочет вернуться в шоу-бизнес. Она отметила, что хочет попробовать поработать с молодёжью и уже нашла пару интересных молодых ребят.

Крапивина вместе со своим партнёром планирует запускать музыкальный лейбл, чтобы помогать музыкантам. При этом она собирается быть не продюсером, а менеджером.

Нателла сообщила, что после скандала на премии «МУЗ ТВ» больше не общалась с Филиппом Киркоровым и не видит в этом смысла. Она заявила, что тогда «всё сказала».

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#шоу-бизнес

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