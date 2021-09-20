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20сентября
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сегодня, 12:48 1

Благовещенец отобрал вещи у колясочника, угрожая ему ножом

Он грозился отрезать ему палец

Благовещенец отобрал вещи у колясочника, угрожая ему ножом
Фото: pixabay.com

В Благовещенске состоялся суд над мужчиной, который обвинялся в разбое с угрозой применения насилия. Чтобы отобрать золотые украшения и телефон у колясочника, злоумышленник стал угрожать ему ножом. Его признали виновным, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В июле прошлого года осуждённый пьяным ехал на велосипеде по скверу воинов-интернационалистов. Благовещенец увидел мужчину в инвалидном кресле, у которого на шее была золотая цепочка. Он подошёл к потерпевшему и начал требовать несуществующий долг, на что колясочник ответил, что видит его в первый раз и денег взаймы не брал. Воспользовавшись беспомощностью мужчины в данной ситуации, злоумышленник вытащил нож, начала перекладывать его из руки в руку, а затем приблизил его к шее амурчанина, сорвав золотую цепочку.

После этого злоумышленник увидел золотой браслет и перстень на руке жертвы разбоя. Браслет он сорвал, а перстень просил отдать, угрожая отрезать палец. Осуждённый также отобрал телефон, после чего скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в восемь с половиной лет колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Его взяли под стражу в зале суда. Похищенные вещи отдадут потерпевшему, а нож уничтожат.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    7 часов назад

    Это преступление подпадает под отягчающие "совершенное с особым цинизмом"?

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