На выборах в Заксобрание Приамурья минимальный барьер преодолевают семь партий

Итоги нынешних выборов в Амурской области войдут в историю. Впервые за много лет места в Законодательном собрании Приамурья могут занять представители сразу семи партий. В прежних созывах мандаты доставались депутатам не более четырех партий. В региональном парламенте распределяются 27 кресел: 18 из них займут депутаты-одномандатники. На данный момент в большинстве округов лидируют единороссы.

Остальные места в заксобрании получат те, кто пройдут по партийным спискам. «Единая Россия» вырвалась на первое место, набрав 34,41 % голосов избирателей, на второй строчке – КПРФ (20,99 %), чуть ниже ЛДПР (13,92 %). Ещё четыре партии («Коммунисты России», «Справедливая Россия – За правду», «Пенсионеры России» и «Новые люди») преодолели барьер в 5 % и тоже будут допущены к распределению мандатов, сообщил амуризбирком.

На данный момент обработано более 96 % итоговых протоколов, явка составила около 42 %.

На мандаты в Государственной думе от Приамурья претендовали 7 кандидатов. На данную минуту лидирует претендент от «Единой России» Вячеслав Логинов, он набрал порядка 33,95 % голосов избирателей. Его ближайший конкурент, коммунист Роман Кобызов, получил 19,1 %, на третьем месте – Андрей Кузьмин от ЛДПР, которому удалось заручиться поддержкой 11,8 % амурчан. Из партий наши земляки охотнее поддержали «Единую Россию» (35,68 %), КПРФ (25,81 %) и ЛДПР (14,3 %). 6,64 % досталось партии «Новые люди», 5,37 % – «Справедливой России», остальные получили и того меньше.

Выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. Всего на территории страны открылись 96 тысяч избирательных участков. Заранее зарегистрированные пользователи из семи регионов могли проголосовать онлайн. Россиянам предстояло сделать выбор из 14 партий.

По данным ЦИК, признаны недействительными около 8,5 тысячи бюллетеней на 54 участках в 17 регионах – Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве. В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых избирательных комиссий, на которых зафиксированы факты вбросов.

Конкуренция за кресло в Госдуме была высокой – 17 человек на одно место. Всего в списках кандидатов партий было заявлено 3 812 человек. Сенсацией стал результат партии «Новые люди». Новички преодолели барьер в 5 %. По мнению экспертов, этот результат доказал, что партии с актуальной повесткой и сильной командой способны легально стать частью политической системы страны.

Еще одна особенность этой кампании – беспрецедентное количество наблюдателей. За ходом голосования следили полмиллиона человек – это почти вдвое больше, чем во время предыдущей выборной кампании в 2016 году.

В Амурской области за чистотой и легитимностью голосования следили около 3 тысяч наблюдателей. Большинство – от партий, часть – от Общественной палаты области. Контролировать процесс помогало умное оборудование. 265 избирательных участков были оснащены камерами видеонаблюдения, которые передавали картинку в реальном времени в Центр общественного наблюдения.

От амурских наблюдателей на интернет-карту «Независимого общественного мониторинга» поступило около 300 сообщений. Жалобы на возможные нарушения не подтвердились.

Подсчет голосов продолжается.