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20сентября
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В Биробиджане женщина отправилась в колонию за неуплату алиментов

Биробиджанка не захотела выполнять исправительные работы

В Биробиджане женщина отправилась в колонию за неуплату алиментов
Фото: pixabay.com

Биробиджанский суд вынес наказание местной жительнице, уклонявшейся от уплаты алиментов и не пожелавшей прибыть на назначенные ей исправительные работы.

Несмотря на уголовное наказание по статье «Неуплата алиментов без уважительных причин», осуждённая не искала работу, не ходила на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а также переехала без надлежащего уведомления.

Руководство инспекции при участии городской прокуратуры Биробиджана вышло в суд с ходатайством о замене наказания на реальное лишение свободы. Суд посчитал доводы обоснованными. Женщина отправилась на два года и шесть месяцев в колонию-поселение, сообщает пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной области.

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#криминал #происшествия

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