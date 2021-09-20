Гарик Харламов вышел в свет с новой избранницей

О романе звезды Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук известно уже давно. Пара познакомилась на съёмках, но долгое время скрывала свой роман. Но на днях влюбленные вместе появились на мероприятии в честь открытия сети закусочных HOT DOG BULLDOG.

Артисты не скрывались от глаз гостей и фотографировались с поклонниками. Все отметили, как постройнел и помолодел Харламов рядом с новой избранницей.

После развода с Кристиной Асмус Гарик похудел почти на 20 килограммов. Юморист признался, что с весом 115 килограммов ему стало сложно подниматься и что-то делать. Поэтому он решил немного сбросить вес.

Многие знакомые удивляются, что постройневший Харламов открывает закусочные с фастфудом. Гарик объяснил, что решил открыть этот бизнес задолго до того, как стал избавляться от лишнего веса. По его словам, сам он не ел фастфуд несколько месяцев.

Как пишет «СтарХит», артист уже познакомил свою новую избранницу с мамой, которая тоже пришла поддержать сына на важное мероприятие.